Helfer rückten zu 4785 Pannen aus

"Das sind mehr als 13 Einsätze pro Tag. Hinzu kamen 1169 Abschleppungen. 7605 größere und kleinere Pannen wurden direkt an den Stützpunkten behoben", sagt der Mattighofener Stützpunktleiter Hannes Schmidhuber.

Insgesamt – inklusive Prüfdienstleistungen und Beratungsgesprächen – seien bezirksweit 43.933 Kundenkontakte verzeichnet worden, ein Plus von mehr als acht Prozent gegenüber dem Vorjahr, so der ÖAMTC. Ein Drittel aller Einsätze entfiel 2022 auf schwache, leere oder defekte Batterien. Dahinter folgten mit 23 Prozent Schwierigkeiten mit dem Motormanagement und mit zehn Prozent Probleme mit den Reifen. In sieben Prozent gab es Komplikationen mit der Lichtmaschine oder dem Starter und in fünf Prozent mussten irrtümlich versperrte Fahrzeugtüren geöffnet werden.

