Helfer gesucht für HÄND-Dienst

Mit mehr als 4200 Visiten jährlich stehen außerhalb der Ordinationszeiten der Hausärzte, also nachts, an Wochenenden und Feiertagen, je ein diensthabender Visitenarzt und HÄND-Lenker bereit. Um weiterhin reibungslos Menschen in Not zur Seite stehen zu können, suchen die HÄND-Teams der Ortsstellen Braunau und Mattighofen Verstärkung.

Die ehrenamtliche Tätigkeit umfasst den Transport des Visitenarztes, dessen Unterstützung am Einsatzort, die Dokumentation und Erste-Hilfe-Maßnahmen. Für Interessierte beginnt am 12. März in Braunau die Ausbildung. Diese umfasst einen 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs, die eintägige Ausbildung zum Sanitätshelfer und die Lenkerausbildung für das Einsatzfahrzeug. Infos unter Tel.: 07722/62264-31 und 07742/2244.