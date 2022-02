Helfer für neues Lerncafé gesucht

"Die Unterstützung der Kinder ist durch Freiwillige, die im Lerncafé mitarbeiten, möglich", sagt Michaela Lehofer von der Caritas. Für diese Aufgabe dringend gesucht sind engagierte Ehrenamtliche, Interessierte informieren sich unter Tel. 0676/87762373.

Nicht allen Eltern sei es möglich, ihre Kinder bei einer guten Schulausbildung selbst zu unterstützen. Wenn dann auch noch das Geld für bezahlte Nachhilfe fehlt, sei ein positiver Schulabschluss für die Kinder schwer zu schaffen. Für diese Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren ist das Caritas-Lerncafé da, wo Freiwillige mit Unterstützung einer pädagogisch geschulten Caritas-Mitarbeiterin mit den Kindern spielen und lernen. In Betrieb sein soll das Lerncafé in Mattighofen während der Schulzeit jede Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 13.30 bis 17 Uhr.