Heiteres mit Böck, Marschall und den Krammerern

Wolfgang Böck alias Inspektor Trautmann, der Rieder Wolfgang Marschall und die Krammerer Sänger servieren am 12. Mai ab 19.30 Uhr im Rieder Sparkassen-Stadtsaal einen heiter-musikalischen Leseabend.

Böck und Marschall lesen dabei aus den zwei jüngsten Büchern Marschalls "Eine Luftmatratze muss her" und "Blatt und Schuss 1848". Musikalisch begleiten die Krammerer Sänger mit Gstanzln und eigens für den Abend arrangierten Liedern.

Der Streifzug durch die Geschichte: Gefreut hat man sich in den 1950/1960er Jahren, dass die Welt durch Abgase wärmer wird, es bald künstliche Herzen mit Atomantrieb geben wird, die neuen Antibiotika Zukunftshoffnung für gesunde Tiermast sind. Gewarnt wurde vor autolenkenden Frauen. Mit Schnupftabak und Krenwurst haben im 19. Jahrhundert Innviertler Jäger irrtümlich ihr Gewehr geladen, heilten mit Cognac den Jagdhund nach Schlangenbissen, "Wanted Dead or Alive" hieß es für Wilderer. All das stand in den Rieder Wochenzeitungen von etwa 1860 bis gut 1970, gesammelt und kommentiert von Autor Wolfgang Marschall in seinen Büchern.

Vor allem aber werden dabei kaum bekannte Einblicke in die gesellschaftlichen Entwicklungen der damaligen Zeiten vermittelt, die teils bis in das Heute reichen. Vorverkaufskarten für die Veranstaltung am 12. Mai gibt es in den Buchhandlungen Dim und Thalia, dem Rieder Museum Innviertler Volkskundehaus sowie online via www.kik-ried.com.