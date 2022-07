Der 22. Lindetwaldlauf ging kürzlich in Suben über die Bühne. Acht Läuferinnen und Läufer der LAG Genböck Haus Ried gingen dort bei hochsommerlichen Temperaturen an den Start. Beim Hauptlauf über 7,5 Kilometer mit einer kupierten Streckenführung durch das Gelände erreichte Sophie Riedl in der Altersklasse U20 den ersten Platz. Ihr Vereinskollege Gerald Stockinger positionierte sich in seiner Altersklasse auf Rang zwei und Manuela Riedl wurde Vierte.