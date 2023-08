Heimspiele für Gurten und die Jungen Wikinger

Die Gurtner gehen nach dem 3:1-Auftaktsieg in Klagenfurt mit breiter Brust in diese Begegnung. Auch die Vöcklamarkter feierten einen Auftaktsieg. "Man hat gesehen, dass Vöcklamarkt starke Spieler geholt hat. Ich erwarte eine umkämpfte Partie auf Augenhöhe", sagt Gurten-Trainer Peter Madritsch. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Jakob Horner ist aufgrund einer Verletzung am Knöchel fraglich.

Auch die Jungen Wikinger unter dem neuen Trainer Hubert Zauner spielen heute daheim. Gegner um 17 Uhr in der Innviertel-Arena ist Deutschlandsberg. Die zweite Mannschaft der SV Ried hofft nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Gleisdorf auf einen Punktegewinn vor eigenem Publikum.

