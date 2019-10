Heimspiel für Künstler Lukas Perman

Lukas Perman und Ramesh Nair gastieren mit ihrem Programm "Gentlemen of Swing" am 22. und 23. November im KultOs in Ostermiething. Lukas Perman und Ramesh Nair lassen bei ihrem Programm nicht nur ihre Künstlerfreundschaft durchschimmern, sie nehmen ihr Publikum auch mit auf eine Bühnenabenteuerreise.

Ein Abend voller Kurzweil und leichtfüßiger Heiterkeit gespickt mit den schönsten Nummern von Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Michael Bublé und anderen großen Swing- und Ratpacklegenden. Lukas Perman(schlager), gebürtig aus St. Pantaleon, im Interview.

Warte: Sind Sie schon des Öfteren in Ihrer unmittelbaren Heimat aufgetreten?

Lukas Perman: Ja, 2015 bei der Musical-Gala "Voices of Musical" in Oberndorf. Und auch früher bin ich schon sehr häufig in der Gegend auf der Bühne gestanden. Allerdings mit Klarinette oder Oboe, als Mitglied der Musikkapelle Sankt Pantaleon. Manchmal auch aushilfsweise mit Oboe in der Musikkapelle Ostermiething. Damals spielten wir viel mit dem Holzbläserquintett "Artes Liberales". Das war alles vor meiner Zeit als Sänger und Schauspieler, aber es waren die Grundsteine für meinen weiteren Weg.

Welche Gefühle spielen dabei eine Rolle? Es werden ja viele Bekannte unter den Zuschauern sein.

Es ist Zeit geworden, dass ich in unserer Gegend einmal mit einem Programm auftrete. Ich freue mich sehr, denn es schließt sich ja quasi fast eine Klammer. Zurück in die Heimat.

Wie oft kommen Sie nach St. Pantaleon?

In den vergangenen Jahren nicht mehr so oft. Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen ist nicht immer leicht. Davon können wohl viele Eltern mit kleinen Kindern ein Lied singen. Da gehen sich nicht so viele Reisen aus. Aber ich habe im Umland von Wien ein Zuhause gefunden, das sehr dem meiner Kindheit ähnelt.

Das Programm "Gentlemen of Swing" bestreiten Sie gemeinsam mit Ramesh Nair. Wie kam es zur Zusammenarbeit?

Wir haben in vielen Projekten zusammengearbeitet. Da wir beide gerne Swing singen und ein Kabarettprogramm geplant haben, war das eine gute Gelegenheit zusammenzuarbeiten.

Sind weitere Kooperationen geplant?

Wir sind beide in vielen verschiedenen Projekten eingespannt. Vielleicht werden wir aber eines Tages ein weiteres Programm spielen, wenn sich dieses voll und ganz etabliert hat.

Sie und Marjan Shaki sind seit Herbst Eltern zweier Kinder. Wie hat sich Ihr Leben dadurch geändert? Weniger Auftritte?

Wir arbeiten kaum mehr zusammen. Früher sind wir sehr viel gemeinsam auf der Bühne gestanden. Das ist fast nicht mehr möglich, da sich ja jemand um die Kinder kümmern muss. Also arbeiten wir abwechselnd. Ansonsten: keine Zeit mehr für irgendetwas! Aber das kennt jeder mit kleinen Kindern, denke ich. Das Anstrengendste und gleichzeitig das Schönste auf der Welt!

Was macht denn nun einen wahren Gentleman aus und was erwarten sich Frauen von einem solchen?

In unserem Stück nehmen wir den "Gentleman" ein wenig auf die Schaufel. Im wahren Leben, denke ich, dass sich ein Gentleman vor allem durch Aufmerksamkeit auszeichnet. Und einen gewissen edlen Stil sollte er haben.

Karten: Ab sofort bei Adeg-Markt Ebner in Ostermiething