Heimische Wälder stark unter "Druck": Große Schäden durch die Schneelast

BEZIRK RIED. Abgegipfelte Bäume schnell aufarbeiten – Der Borkenkäfer ist schon in "Lauerstellung".

So trostlos sieht es in vielen Wäldern des Bezirkes aus. Bild: Alois Litzlbauer

Windwurf und Borkenkäfer haben in den vergangenen Jahren bereits sichtbare Spuren in den Waldbeständen des Bezirkes hinterlassen. Dazu kam Anfang des heurigen Jahres noch der massive Schneedruck. "In manchen Gegenden ist der Schaden wirklich groß. Die Menge an Schadholz in Festmetern ist aber noch nicht abzuschätzen", sagt Stephan Rechberger von der Bezirksbauernkammer Ried/Schärding.

Die größten Schäden sind ab einer Seehöhe von mehr als 600 Metern entstanden, darunter ist der Wald verschont geblieben. Große Bestände hat die riesige Schneemenge am Steiglberg rund um das Windrad (Gemeinde Lohnsburg) niedergedrückt. Ganze Flächen wurden zum Teil abgegipfelt. Auch am Brucknerweg und beim Leiten-Steig oberhalb des Redltales gibt es enorme Schäden. Am ärgsten betroffen sind die Gemeinden Lohnsburg, Waldzell und Mettmach.

Kürzlich gab es in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft eine Informationsveranstaltung für Waldbesitzer. Welche Bäume sollen umgeschnitten werden, welche darf man stehen lassen, wie ist die Lage am Holzmarkt, wo gibt es Unterstützung und vieles mehr waren die Themen bei der Waldbegehung in der Gemeinde Waldzell.

Ganz wichtig sei es jetzt, die abgebrochenen Wipfel und das Schadholz so schnell wie möglich aus den Wäldern zu bekommen. Sonst droht eine weitere Ausbreitung der Borkenkäfer. "Im Vorjahr ist der Käfer bereits Anfang April geflogen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte das Bruchholz aus den Wäldern verschwunden und aufgearbeitet sein", empfiehlt Stephan Rechberger.

Viele Sägewerke haben das Käferholz aus dem Vorjahr noch gar nicht aufarbeiten können, die Holzlager sind voll. "Der Preis ist nach den Ereignissen des Vorjahres ohnehin schon ziemlich im Keller. Höchstwahrscheinlich wird der Preis für Schleifholz noch ein wenig nach unten gehen", sagt der Berater der Bezirksbauernkammer Ried/Schärding.

Um die Nachteile durch die Qualitätseinbußen und die erschwerte Holzernte etwas zu mindern, gibt es für die betroffenen Waldbesitzer in Oberösterreich Hilfe aus dem Katastrophenfonds des Landes. "Ab einem halben Hektar Schadfläche gibt es Förderungen. Das Ansuchen ist von den Waldbesitzern bei der Gemeinde zu stellen, mindesten eine Woche vor Aufarbeitungsbeginn", so Stephan Rechberger.

