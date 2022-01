Heimhelferinnen für die Region

Heimhelferinnen unterstützen Menschen dabei, sich selbst zu versorgen. In erster Linie unterstützen sie Menschen, die aufgrund ihres Alters, gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder sozialer Umstände Hilfe benötigen. Sie besuchen ihre Klienten zu Hause an vereinbarten Terminen und stimmen sich laufend mit diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen ab.

Zwischen April und November 2021 absolvierten die Lehrgangsteilnehmerinnen am BFI die Ausbildung, die 200 Stunden Theorie und zusätzlich 200 Stunden Praxis umfasst. Der nächste Lehrgang am BFI Ried beginnt im Mai. Kostenlose Informationsveranstaltungen finden am 22. Februar und am 7. März um 18 Uhr am BFI Ried statt. Infos und Anmeldung: www.bfi-ooe.at