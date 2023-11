Heer sprengte 20 Tonnen Munition in Allentsteig

20 Tonnen davon wurden am Donnerstag auf dem Truppenübungsplatz in Allentsteig in Niederösterreich gesprengt.

990 Entminungseinsätze

990-mal war der Entminungsdienst des Bundesheeres (EMD) in diesem Jahr bisher österreichweit im Einsatz, 40.704 Kilogramm an Kriegsmaterial verschiedenster Art wurden bei diesen Einsätzen entschärft. Darunter waren 21,5 Tonnen Infanteriemunition sowie zahlreiche Fliegerbomben.

Seitens des Verteidigungsministeriums wird in einer Aussendung dazu aufgerufen, beim Fund von Munition oder ähnlichen Objekten Abstand zu halten und sofort die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren.

