HBLW Ried mit Media & Design

Dabei geht es um die verschiedenen Facetten der Medienwelt: vom Foto über Audio- und Videoproduktion bis zu Web- und Printdesigns und Trends in IT und Social Media. In praxisorientierten Projekten mit Unternehmen sollen Schüler ihr Wissen unter Beweis stellen und lernen, wie sie selbst zum Content-Creator werden sowie neue Medien aktiv mitgestalten können.

"In Zukunft werden unsere Absolventen im Job noch zusätzlich mit besonderem Know-how rund um Medien und ihrer Gestaltung punkten können", so Margit Parzer, die provisorische Leiterin der HBLW Ried. Auch mit dem bestehenden Schwerpunkt "Aktives Gesundheitsmanagement" sei die Schule am Puls der Zeit.

Bei den Fremdsprachen können HBLW-Schüler in Ried im ersten Jahr zwischen Italienisch und Französisch wählen, und ab dem dritten Jahr kommt als dritte Fremdsprache Spanisch dazu, sofern sie die Vertiefung "Fremdsprachen" gewählt haben. Bei allen anderen bleibt es bei zwei Fremdsprachen. Infos auf www.hblw-ried.at, am 13. Oktober bietet die HBLW Ried einen Fachschulinfoabend.