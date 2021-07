HBLW Ried: Direktor geht in Pension

"Man werde auf die Aufgaben, die einen als Direktor erwarten, kaum vorbereitet und so sei es gerade am Anfang eine große Umstellung gewesen", so Mayr mit einem Rückblick. Als Lehrer habe man immer direkt mit Schülern zu tun, war im ständigen Austausch mit ihnen.

Viele Veränderungen

"Als Direktor ist man dafür zuständig, den Rahmen zu schaffen, dazu gehören hauptsächlich viele Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten", so Mayer. Man beschäftige sich viel mit schulischen Abläufen und habe viel weniger Kontakt mit den Schülern. "Das hat mir gerade am Anfang sehr gefehlt. Aber dank kompetenter Unterstützung vor Ort gelang es mir aber recht schnell, mich einzufinden und den neuen Aufgabenbereichen mit Freude und Motivation entgegenzutreten."

Natürlich habe sich in den vergangenen zehn Jahren vieles verändert. "In meinen Augen ist die Schule heute weniger eine Behörde, als sie es zu früheren Zeiten noch gewesen ist. Ich sehe sie heute mehr als Gemeinschaft, in der alle beteiligten Personen ihre Beziehungen untereinander pflegen und Teamwork ein wesentlicher Faktor ist." Als Mayer als Direktor eingestiegen ist, war der großangelegte Umbau des Rieder Bundesschulzentrums bereits in vollem Gange. "Ein weiterer Meilenstein war mit Sicherheit auch die Einführung der standardisierten Reifeprüfung. Diese Verordnungen umzusetzen, war teilweise etwas schwierig. Ich habe meine Tätigkeit als Direktor aber sehr gerne ausgeübt."