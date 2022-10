Hausbesitzer ertappten Einbrecher

Einen Einbrecher hat die Polizei in Ried am Samstagvormittag festgenommen. Der Rumäne hatte sich mehrmals Zutritt zu einem leerstehenden Haus in Ried im Innkreis verschafft und daraus Werkzeug und Kupferrohre der Heizung gestohlen. Außerdem richtete er sich dort einen Schlafplatz ein und übernachtete mehrmals in den unbewohnten Räumlichkeiten.

Die Besitzer ertappten den 31-Jährigen am Samstag auf frischer Tat und verständigten die Polizei. Der Täter wird mehrfach angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.