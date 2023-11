Haus & Bau: Organisatoren mit sehr positivem Fazit

190 Aussteller waren am vergangenen Wochenende in acht Hallen des Rieder Fachmessezentrums bei der bereits 26. Auflage der Haus & Bau vertreten. Auf insgesamt 11.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentierten die vielen Firmen die neuesten Trends zu den Themen Wohnen und Bauen. Das Angebot wurde an den drei Tagen mit rund 70 Vorträgen und Produktpräsentationen bereichert.

97 Prozent der befragten Besucher gaben an, die Messe in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiterzuempfehlen. Damit bleibt die Haus & Bau die Messe mit der höchsten Besucherzufriedenheit. "Wir hoffen, dass wir mit der Haus & Bau einen wichtigen Impuls für unsere Aussteller setzen konnten. Viele Firmen waren mit den geführten Gesprächen sehr zufrieden und blicken mit Zuversicht in das Jahr 2014", zog Messedirektor Helmut Slezak eine positive Bilanz.

Projektleiterin Vita-Theresa Richter-Irsigler hob die unkomplizierte und sehr gute Zusammenarbeit mit den Ausstellern hervor. Zum 20. Mal war heuer die "Galerie des Wohnens" – ein Zusammenschluss mehrerer regionaler Firmen, die sich in einer eigenen Halle präsentieren – mit dabei. "Die Zusammenarbeit mit der Messe Ried bei der Gestaltung einer ganzen Messehalle mit regionalen Firmen funktioniert seit zwei Jahrzehnten hervorragend. So war es möglich, die Marke ‚Galerie des Wohnens‘ aufzubauen", sagt Malermeister Michael Großbötzl.

