"Haus & Bau" als Indikator für Branche

Explodierende Energiekosten, beeinträchtigte Lieferketten und spürbarer Rückgang in spezifischen Nachfragesegmenten – die Messe Haus & Bau in Ried (am Wochenende von 4. bis 6. November) finde in einem besonderen Marktumfeld statt, so die Baustoff-Spezialisten von Eder, die für die künftigen Herausforderungen dennoch gut gerüstet seien.

Dank frühzeitiger strategischer Weichenstellungen seien Produktions- und Liefersicherheit auch für die künftigen Perioden gewährleistet. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren wirklich rund um die Uhr produziert und einen in der Branche einzigartigen Lagerbestand aufgebaut. Damit können wir jedem Kunden garantieren, dass er die bei uns bestellte Ware auch fristgerecht erhält", sagt der für den Bereich Ziegel zuständige Geschäftsführer Walter Eder. Das Unternehmen Eder erwirtschaftet einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro jährlich – an den Standorten in Peuerbach, Weibern, Kallham, Schärding, Aurolzmünster und Mining sind rund 250 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Messe in Ried sei für Eder gerade in der jetzigen volatilen Situation ein wichtiger Meinungsindikator. Auch wenn für das Marktsegment der Einfamilienhäuser allgemein ein Nachfrage-Rückgang erwartet wird, rechne Eder mit interessanten Messekontakten. Der Ziegel werde von vielen künftigen Häuslbauern als das Herzstück eines Baus betrachtet. Das Kerninteresse liege dabei mittlerweile vermehrt auf den Themen Nachhaltigkeit und Ökologie.

Der Rohstoff für Ziegel werde aus regionalen Beständen gewonnen und lokal verarbeitet, die Transportwege seien kurz. "Auch die Produktionstechnologien werden laufend hinsichtlich ihrer Energieeffizienz optimiert", so Eder, der auf eine "meist über 80-jährige Lebensdauer eines Gebäudes" aus Ziegeln verweist.

Dank laufender Produktinnovationen würden zudem die Dämmwerte und die Maßgenauigkeit kontinuierlich optimiert. Jährlich werden beim Unternehmen Eder Ziegel für rund 1500 Einfamilienhäuser produziert.