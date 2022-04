Haubenköche mit Charity-Event

INNVIERTEL/GURTEN. Die Innviertler Haubenköche legen sich im Zuge des "Innviertler Biermärz" am 28. April wieder gemeinsam für einen guten Zweck ins Zeug, in Gurten wird für Interessierte aufgekocht. Peter Reithmayr ("Aqarium", Geinberg), Florian Schlöglmann ("Wirt z’Kraxenberg", Kirchheim), Dominik Bauböck (Gasthof Bauböck, Gurten), Christoph Forthuber (Restaurant Forthuber im Bräu, Munderfing) und Daniel Hutsteiner (Kirchenwirt, Diersbach) kreieren ein fünfgängiges Menü inklusive Wein- und Bierbegleitung.

Genießer sind um je 119 Euro dabei. Schauplatz des Benefiz-Events am 28. April ist der Future Dome der Firma Fill in Gurten – Empfang ab 17 Uhr, Start des Menüs um 18 Uhr. Karten für den Abend sind in den Restaurants der fünf Haubenköche erhältlich. Der Erlös wird an eine wohltätige Organisation im Innviertel gespendet.