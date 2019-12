Dass es sich bei dem Wunschspieler um einen Torjäger handelt, ist im Innviertel ein offenes Geheimnis. Aus der "Rieder-Transfer-Gerüchteküche" ist immer wieder der Name Ronivaldo (30) zu hören. Der Stürmer von Ligakonkurrent Austria Lustenau erzielte in der aktuellen Saison in 16 Spielen 14 Tore. Die Vorarlberger wurden vor der Saison als Titelkandidat gehandelt, nach einem enttäuschenden Herbst dürfte dieser Zug jedoch abgefahren sein.