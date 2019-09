Haselbacher Gehweg: Weiter Protest

Gelegt hat sich der Wiederstand der Anrainer am Haselbacher Gehweg nicht. Im Gegenteil. "Wir haben die Pläne schon richtig gelesen. Aber auch wenn die Straße nur vier Meter breit ist, braucht man sechs Meter für Bankette und so weiter. Aber sechs Meter sind zu viel, die sind einfach nicht da", sagt Ilse Hinterberger. Ihr stößt sauer auf, dass auch viele, die nicht betroffen sind, mitreden und Gerüchte verbreiten. "Für jene, die nicht einmal die Entwürfe der Pläne gesehen haben, wäre es besser, sich mit ihren Äußerungen zurückzuhalten und zu überdenken, wie sie reagieren würden, wenn ihnen das passieren würde", sagt sie.

Der Zwist um die Verkehrsfläche

Wie berichtet, ließ ein Gemeinderatsbeschluss im Braunauer Stadtteil Haselbach die Wogen hochgehen. Ein Verfahren zur Änderung der Bebauungspläne entlang des Haselbacher Gehweges wurde eingeleitet. Die Anrainer befürchten seither, ihren beliebten Geh-, Wander-, und Erholungsweg zu verlieren, der auch ein Stück des Via-Nova-Pilgerwegs ist. Denn in den Plänen ist eine sechs Meter breite "Verkehrsfläche" eingezeichnet. Die Verkehrfläche sei nicht gleichzusetzen mit einer in dieser Breite zu asphaltierenden Straße/Fläche, betont die Stadtgemeinde. Dass die sechs Meter trotzdem gebraucht werden, auch wenn sie nicht asphaltiert werden, diese aber von den Anrainern abgegeben werden müssten, kritisieren die Betroffenen. (Der Gehweg ist derzeit drei, an manchen Stellen vier Meter breit).

Vielen stößt sauer auf, dass sie in der Urlaubszeit (Anfang Juni, Anm.) informiert wurden. Ihnen wurde zwar die Gelegenheit zur Einsichtnahme und Erklärung der beabsichtigten Änderungen und die Möglichkeit, Anregungen und Einwendungen kundzutun, gegeben. Zum Teil aber eine Woche musste man laut Hinterberger warten, um überhaupt einen Termin zu bekommen, die Frist betrug vier Wochen. Ein Lokalaugenschein fand ebenfalls noch nicht statt. "Da will man Pläne überarbeiten, damit wir sie leichter lesen können, aber bevor man sich das mit den Anrainern vor Ort angeschaut hat", kritisiert Hinterberger. Sie fürchtet vor allem den Verlust der schönen Natur rund um den Haselbacher Gehweg, die für Spaziergänger, Kinder und auch Hundehalter wichtig ist. "Wenn Vorausplanen so wichtig ist, dann ist es in Zukunft vielleicht noch wichtiger, ein Naherholungsgebiet nicht zu zerstören!", so die Anrainerin.

Mit ihrer Ansicht steht sie nicht alleine da, in der Redaktion der Warte haben sich auch andere Anrainer gemeldet. Dutzende Braunauer haben bereits auf einer der ausgelegten Listen unterschrieben, damit ihr geliebter Haselbacher Gehweg erhalten bleibt.

Ein Ziel, das auch die Stadtgemeinde verfolgt. "Der Haselbacher Gehweg soll in seinem Charakter als Geh-, Rad- und Erholungsweg erhalten bleiben", heißt es in einem Schreiben von Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP) und Planungsausschuss-Obmann Wolfgang Grabner-Sittenthaler (SP). Auch habe man sich bei dem viel kritisierten Straßenraum/Verkehrsfläche im neuen Bebauungsplan weitgehend auf den Bestand der bereits seit den 80ern gültigen Pläne gehalten, wird betont.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at