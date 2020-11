Hart getroffener Thermenort mit Online-Programm

Im Sog der Coronaschutzmaßnahmen sind auch die Thermen samt Saunalandschaft im grenznahen Bad Füssing geschlossen. Der Kurort, der in "Normalzeiten" 1,6 Millionen Besucher pro Jahr zählt, ist damit besonders hart getroffen. Um den Kontakt bestmöglich zu halten, wird nun Online-Service geboten: mit einem umfassenden und kostenlosen Online-Trainings- und Beratungsprogramm, so Füssings Bürgermeister Tobias Kurz.

Die Idee sei entstanden, als Stammgäste wegen des Lockdowns im Frühjahr nicht kommen konnten. "Wir wollen auch in diesen besonders herausfordernden Zeiten für unsere Gäste da sein und ihnen helfen, mit Bad Füssing auch zu Hause fit zu bleiben." Via "TopFit"-Plattform wird kostenfreies Angebot serviert: trainieren, angeleitet unter anderem durch animierte Filme, ein Programm für einen starken Rücken und beweglichere Gelenke und audiovisuelle Kurse. Alleine das Modul zur Rückengesundheit umfasse in den Rubriken "Fit mit Alltagsgegenständen", "Fit im besten Alter" und "Fit mit dem Theraband" mehr als 40 Übungen für jeden Tag – vom "Sternegreifer" bis zum "Superman". Den kostenlosen "Schlüssel" für den Zugang zur virtuellen Reise in die Bad Füssinger TopFit-Welt gibt es via Anmeldung auf der Internetseite www.badfuessing.com.

Bis der Thermenbesuch wieder möglich ist, biete die neue Plattform die Chance, das umzusetzen, was sich ohnehin immer mehr Besucher wünschen, so der Bürgermeister: Angebote vor Ort mit neuen digitalen Online-Möglichkeiten zu verknüpfen.

Schwerer Rückschlag

"Wir gehen hier mutig voran, und von diesem Mehrwert wird Bad Füssing langfristig profitieren." Nach dem ersten Lockdown hatte sich die Lage in Bad Füssing merklich erholt. Bad Füssing ist zurückgekehrt. In den Sommermonaten erreichten die Übernachtungszahlen mehr als zwei Drittel der Vorjahreswerte, so der Bürgermeister. Nun schlägt ein weiterer Shutdown zu. Thermen, Sauna- und Wellnessbereiche mussten per Anfang November schließen. Touristische Übernachtungen sind nicht mehr möglich.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.