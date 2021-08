Harley-Tour mit Harry Prünster

Das Treffen mit karitativem Zweck findet am 14. August beim Neptunbrunnen in Zusammenarbeit mit der dortigen "KiK KulturBühneRied" statt, wo auch verköstigt wird. Mehr als 100 Biker werden erwartet, um Spenden für muskelkranke Kinder zu sammeln.

Am Samstag, 14. August, rollt der Tross ab 18 Uhr in die Innenstadt ein – mit einer Extrarunde via Stelzhamerplatz und Hauptplatz, ehe die Biker beim Neptunbrunnen Halt machen. Musik steuern dort Harry Prünster und Band bei. Rieder Vespa-Fahrer begleiten den Tourstopp. Die Harleys und Vespas lassen sich den ganzen Abend aus der Nähe bestaunen.