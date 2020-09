Hargassner: Premiere für die Kinderwerkstatt

Erstmals bot die Wenger Firma Hargassner heuer im Sommer eine Kinderferienbetreuung an. Zusammen mit dem Verein "Tagesmütter Innviertel" wurden die Kleinen in der "Hargassner-Kinderwerkstatt" betreut. Das Angebot konnte auch von Firmen aus Weng in Anspruch genommen werden. Highlight war die Abschlussveranstaltung unter dem Motto "König der Löwen". Dabei übten und präsentierten die Kinder und die Betreuerinnen eine tolle Show mit vielen Einlagen. Bei den Verantwortlichen von Hargassner gibt es jetzt sogar Überlegungen für eine ganzjährige Kinderbetreuung.

