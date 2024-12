Hargassner hat eigene Krabbelstube für Kinder von Mitarbeitern eingerichtet

Der Heiztechnikexperte Hargassner legt sich am Stammsitz in Weng mit einer "Kinderwerkstatt" ins Zeug. Die neue Krabbelgruppe für Ein- bis Dreijährige wurde zuletzt eröffnet, das Angebot steht für die Kleinkinder der rund 1200 Mitarbeiter zur Verfügung. Als Teil des neuen Service Centers bieten die 170 Quadratmeter großen Räumlichkeiten eine Kapazität für insgesamt zwölf Betreuungsplätze. Gleichzeitig können bis zu zehn Kinder von Gruppenleiterin Helene Lettner und Assistentin Patrizia Heindl betreut werden.

"Wir verstehen uns als Familienunternehmen. Wir möchten auch den Familien unserer Mitarbeiter und insbesondere den Eltern mit Kleinkindern die herausfordernde Zeit vor dem Kindergarten erleichtern", so Anton Hargassner, der sich mit seinem Bruder die Geschäftsführung teilt.

Es gibt einen eigenen Ruheraum, sodass sich die Kleinkinder nach aktiven Spielphasen wieder entspannen können. Verwirklicht wurde die Kinderwerkstatt in Kooperation mit der Organisation "Tagesmütter Innviertel". Durch die Zusammenarbeit werde gewährleistet, dass immer qualifizierte Pädagoginnen und Assistentinnen zur Verfügung stehen. Die moderne und innovative Planung schaffe einen Ort, der Raum für pädagogisch wertvolle Prozesse biete und Kinder in ihrer Entwicklung optimal begleite, so Ursula Rohrmoser, pädagogische Bereichsleiterin bei der Tagesmütter Innviertel GmbH. Das Konzept der "Kinderwerkstatt" zeichne sich durch Flexibilität aus, sowohl hinsichtlich der Betreuungszeiten als auch der Betreuungstage. Eltern können die Betreuung möglichst nach ihren Arbeitszeiten und Bedürfnissen gestalten, so das Unternehmen Hargassner. Derzeit sind die Öffnungszeiten halbtags von 7 bis 13 Uhr.

Parkplätze direkt vor dem Gebäude und im angeschlossenen Parkhaus sollen ein entspanntes und wettergeschütztes Bringen und Abholen ermöglichen. In der Krabbelgruppe lässt sich eine "Sinnesbox" erkunden, ein 1,5 Meter hohes "Holzgebäude" im Gruppenraum zum aktiven Klettern und Bewegen. Zudem gibt es die "Höhle", eine Extra-Nische, in die die Kinder hineinkrabbeln und wo sie kuscheln und sich "verstecken" können.

"Die wunderschöne Raumgestaltung fördert die Entfaltung und das Wohlbefinden der Kinder. Das unterstützt meine Aufgaben", so Helene Lettner, gruppenführende Pädagogin der Hargassner Krabbelgruppe. Geboten wird auch ein sicher eingezäunter Spielplatz. Dieser grenzt direkt an die Krabbelgruppe an und bietet mehrere Möglichkeiten zum Spielen, Schaukeln und Toben im Freien.

