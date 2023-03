Hargassner expandiert weiter

Der Heiztechnikspezialist Hargassner mit Hauptsitz in Weng im Innkreis hat per März den polnischen Branchenführer für Biomassekessel und Wärmepumpen "HT Heiztechnik" mit 150 Mitarbeitern als Mehrheitseigentümer übernommen. Das Unternehmen sitzt im nordpolnischen Skarszewy und wird in die Hargassner Unternehmensgruppe integriert.

Hargassner treibe damit nach der Übernahme des polnischen Unternehmers Rakoczy Stal vor zwei Jahren seine Osteuropa-Expansion weiterhin kräftig voran.

Gegründet wurde die HT Heiztechnik 2007 von den polnischen Ingenieuren Zdzislaw Kulpan und Radoslaw Silkowski mit dem Ziel, die besten Heizungen in Polen herzustellen. Das Unternehmen sei heute ein moderner Hersteller, der Biomassekessel mit einer Leistung von 3,9 kW bis 7 MW, Wärmepumpen und weitere Heizgeräte anbietet. Zielgruppen sind sowohl Private als auch Industriebetriebe. Gefertigt werde hochmodern mit Laserschneidmaschinen, automatischen Abkantpressen und robotergesteuerten Schweißstationen. 2010 wurde die Pelletkessel-Erzeugung aufgenommen. Diese sind mittlerweile das Hauptprodukt der HT Heiztechnik. Derzeit verfügt das Unternehmen über rund 6000 Quadratmeter Produktionsfläche. Das Angebot umfasse eine große Auswahl an Produkten, die sowohl in Polen als auch in der Ukraine, Litauen, Lettland, Tschechien, Moldawien und Ungarn nachgefragt sind.

Die Innviertler Hargassner Gruppe ist mittlerweile ein globaler Player für Biomasse-Heiztechnologie und beschäftigt rund 1100 Mitarbeiter. Die Exportrate liegt bei mehr als 70 Prozent, geliefert wird in 43 Länder weltweit. Die nun übernommene Firma HT Heiztechnik mit rund 150 Mitarbeitern, die alle übernommen werden, bleibe als eigenständiges Unternehmen bestehen und trete weiterhin unter ihrer bisherigen Marke auf. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.

"Der Fokus der Integration liegt auf dem Wachstum der Biomasse im osteuropäischen Markt. Wir sehen beim Thema Biomasse in Verbindung mit Wärmepumpe einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen im Markt für erneuerbare Energien", so die Hargassner-Geschäftsführer Markus und Anton Hargassner. Ziel sei, die HT Heiztechnik reibungslos in die Organisation einzugliedern und die aktuelle Auftragslage weiterhin ohne Verzögerung für die Kunden abzuarbeiten.

