Hargassner auf neuen Pfaden: Erstes Schiff, das mit Pellets geheizt wird

Was in Wohnbauten längst Usus ist, findet nun dank des Innviertler Biomasseheizungsproduzenten Hargassner auf dem Wasser einen neuen Einsatzbereich: Auf dem jüngst aufwendig renovierten Ausflugsschiff MS Mondseeland wurde ein Pelletskessel eingebaut, der CO2-neutrale Wärme und Warmwasser speziell in den Wintermonaten gewährleistet.