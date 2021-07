Hans Blocher geht in Pension: Er hat die HTL maßgeblich geprägt

Vier Jahrzehnte lang war Hans Blocher Lehrer an der HTL Braunau, 18 Jahre davon Direktor. Er ist maßgeblich für den Erfolg der Schule verantwortlich. Blocher hat von Beginn an Akzente gesetzt: So hat er damals immer wieder seinen Mathematikunterricht auf Englisch gehalten und war damit ein Vorläufer der erst viel später folgenden Initiative "Englisch als Arbeitssprache".