Handel in Ried mit Schnäppchentagen

Die Geschäfte bieten ausreichend Stöberplatz, indem sie ihre vergünstigten Waren bereits vor der Tür präsentieren.

Am 8. August stellen dann auch Privatpersonen ihr Verkaufstalent unter Beweis und bieten Schallplatten, Selbstgenähtes, Kunsthandwerk und vieles mehr an. Beginn ist um 9 Uhr, bis 15 Uhr werden "private" Waren an Ständen feilgeboten.

Brautatelier eröffnet

Service für Hochzeits-Begeisterte und Brautkleid-Interessierte: Stephanie Winklhofer-Ranftl und Viktoria Stanek feiern die Eröffnung ihres "Brautateliers Ried" an der Adresse Weberzeile 6 am 7. und 8. August mit Open Days.