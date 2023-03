Handbiker legt bei EM und WM los

Paralympics-Sieger Walter Ablinger aus Rainbach im Innkreis geht beim Handbike-Halbmarathon am 16. April in Linz in die Rennsaison. Er befinde sich gut in Form, so Ablinger. "Meine Trainingswerte sind aktuell wieder so gut wie bei meinem Paralympics-Sieg in Tokio."

Der erste Weltcupdurchgang steht bereits von 20. bis 23. April in Maniago/Italien auf dem Programm, Ablinger startet dort im Einzelzeitfahren, Straßenrennen und im Teambewerb. Saisonhöhepunkte sind die Weltmeisterschaften in Glasgow 10. bis 13. August und eine Woche später die Europameisterschaften von 17. bis 20. August in Rotterdam. Hierfür hat sich Ablinger Spitzenplatzierungen zum Ziel gesetzt.

Nach gesundheitlichen Problemen und technischen Schwierigkeiten im vergangenen Jahr hat sich Walter Ablinger seit Anfang November akribisch auf die neue Rennsaison vorbereitet. Über den Winter hat der Innviertler Athlet auf der Rolle 7429 Trainingskilometer absolviert. Dazu kamen Trainingseinheiten in der Kraftkammer und simulierte Höhentrainingseinheiten mit Maske und Hypoxiegerät. Ablinger hat ein Trainingslager auf Lanzarote hinter sich und tankt derzeit zusätzliche Kraft auf den Straßen in der Heimat.

Mit Headcoach Christoph Etzlstorfer geht Walter Ablinger heuer in die bereits 15. Saison. Weiters im Team sind Sportwissenschaftler Markus Kinzlbauer aus Neumarkt am Wallersee, Mentaltrainer Bernhard Streif aus Zell an der Pram, Physiotherapeut Christoph Kohlbauer aus St. Florian am Inn und PR-Berater Robert Wier aus Bad Schallerbach.

Unterstützung kommt zudem von IT-Fachfrau Irmi Ablinger aus St. Georgen bei Grieskirchen, Radmechaniker Erwin Sommergruber aus St. Roman und Handbike-Hersteller Ludwig Hackinger aus St. Georgen bei Obernberg.

