Handbike: Ablinger und Bachmaier bei Europameisterschaften am Start

Noch bis 20. August kämpfen in diesem Jahr die besten Paracycler des Kontinents bei den Europameisterschaften in Rotterdam um Medaillen. Am Start sind auch die beiden Innviertler Weltklasse-Handbiker Walter Ablinger aus Rainbach und Ernst Bachmaier aus Tarsdorf. Sowohl Ablinger als auch Bachmaier kommen direkt von der Weltmeisterschaft aus Glasgow in die Niederlande, wo sie sich bessere Ergebnisse als zuletzt erhoffen. Denn die Rennen in Glasgow verliefen für die beiden Innviertler nicht nach Wunsch. Nach dem 13. Platz im Einzelzeitfahren musste Ablinger wegen eines technischen Defekts das Straßenrennen frühzeitig beenden. Bachmaier wiederum musste sich in seiner Schadensklasse mit dem neunten Platz im Einzelzeitfahren und Platz sieben im Straßenrennen zufriedengeben.

"Ich bin extrem enttäuscht, dass ausgerechnet bei einem der wichtigsten Rennen des Jahres die Bremsen solche Probleme gemacht haben. Aber so ist das Sportlerleben", sagt Ablinger, der den Fokus bereits wieder auf die anstehenden Rennen in Rotterdam legt. Das Einzelzeitfahren geht am Freitag über die Bühne, am Sonntag folgt das Straßenrennen.

