Hand in Ladebordwand eingeklemmt

Der Mann aus dem Bezirk Ried war am Donnerstag gegen 7.45 Uhr damit beschäftigt, eine Ladebordwand auf einen Anhänger seitlich einzuhängen. Da sich die Ladebordwand beim Einschieben verklemmte, versuchte er die Verklemmung durch Rütteln an der Ladebordwand zu lösen. Plötzlich löste sich die Verklemmung, die Ladebordwand rutschte nach unten und klemmte die rechte Hand des 39-Jährigen ein. Dabei wurde seine Hand schwer verletzt. Der Mann wurde vom Notarzt versorgt und anschließend in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.