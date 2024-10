Baumit-Hallencup: Internationales Nachwuchsevent geht in die nächste Auflage

Zu einer echten Institution im Innviertler Sportkalender hat sich der Baumit-Hallencup in Schärding entwickelt. Das Turnier, das den regionalen und überregionalen Fußballernachwuchs seit Jahrzehnten begeistert, geht in diesem Winter von 27. bis 29. Dezember bzw. von 3. Jänner bis 5. Jänner 2025 in seine 32. Auflage. Den Höhepunkt bildet erneut das U15-Event am letzten Turniertag, bei dem sich in der Schärdinger Bezirkssporthalle der Nachwuchs nationaler und internationaler Spitzenvereine messen wird.

Die Veranstalter von der Union Esternberg konnten bereits wieder einige namhafte Teams an Land ziehen. Neben Titelverteidiger Hertha BSC Berlin spielen auch Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart oder Mainz 05 um den begehrten Pokal. Das internationale Starterfeld wird zudem unter anderem mit dem FC Winterthur (Schweiz), FC Utrecht (Niederlande) oder Fortuna FK Oslo (Norwegen) ergänzt. Aber auch heimische Top-Teams sind in Schärding zu sehen: So wollen beispielsweise der LASK oder der Nachwuchs des amtierenden österreichischen Double-Siegers Sturm Graz eine gute Rolle auf dem Schärdinger Hallenparkett spielen.

An den restlichen Turniertagen steht aber vor allem der heimische Kickernachwuchs im Rampenlicht. So findet – wie auch schon im vergangenen Jahr – in der U11 und U13 ein Bezirkscup statt. Für den Termin am Freitag, 3. Jänner, sind noch Startplätze frei. Auch für die U10, U13, und U14-Bewerbe sind noch Plätze im Lostopf vorhanden.

Anmeldung und Infos unter hallencup@esternberg.com bzw. esternberg.com/hallencup

