Es sollte nicht sein. Zumindest bisher. Die 30. Auflage des Baumit Hallencups in Schärding, an dem jährlich hunderte nationale und internationale Nachwuchsfußballer teilnehmen, ist in den vergangenen beiden Jahren der Coronapandemie zum Opfer gefallen. Doch die Organisatoren der Union Esternberg rund um Hannes Fesel geben nicht auf. Sie starten Ende Dezember einen neuen, den dritten Anlauf. Obwohl bis dahin noch viel Zeit ist, hat Fesel bereits die ersten Zusagen in der Tasche.