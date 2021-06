Hallenbad samt Sauna ab 1. Juli

Hallenbad samt Saunalandschaft. Ab dem 1. Juli entfallen gemäß den Verordnungen der Bundesregierung die entsprechenden Kapazitätsbeschränkungen, so die Stadtgemeinde. Es gilt die 3-G-Regel.

Die Badewelt hat von 12 bis 20 Uhr geöffnet, die Saunawelt von 12 bis 21 Uhr. Eintrittskarten sind direkt vor Ort an der Kasse erhältlich, es gelten die gewohnten Eintrittspreise. Ab Juli verstärkt das Freizeitbad Ried das Angebot an Kinderschwimmkursen, damit Versäumtes rasch nachgeholt werden kann. Die Kurse sind ab sofort online buchbar (shop.freizeitbad-ried.at/de/kurse). "Das gesamte Team des Freizeitbads Ried freut sich riesig darauf, nun wieder Gäste zu begrüßen", so Betriebsleiter Franz Murauer (im Bild links mit Bürgermeister Albert Ortig und Abteilungsleiter Peter Geisböck).