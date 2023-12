Hallenbad in Braunau: Spezielle Öffnungszeiten

Diese sind von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr. Am 24. und 25. Dezember und 1. Jänner ist geschlossen, am 26. Dezember hat das Hallenbad von 9 bis 20 Uhr, am 31. Dezember von 9 bis 18 Uhr und am 6. Jänner von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Kindernachmittage finden am 23. und am 30. Dezember von 14 bis 17 Uhr statt. Während der Kindernachmittage ist das Bahnenschwimmen nur auf einer Bahn möglich. Sonder-Öffnungszeiten gelten während der Ferien nicht nur für das Hallenbad, sondern auch für die Sauna. Öffnungszeiten: Donnerstag (getrennt Damen/Herren) von 9 bis 22 Uhr, Freitag von 12 bis 22 Uhr (gemischt), samstags und sonntags 12 bis 20 Uhr (gemischt). Ausnahmen: 24. bis 27. Dezember geschlossen und 1. bis 3. Jänner geschlossen. 31. Dezember von 9 bis 18 Uhr und am 6. Jänner von 12 bis 20 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter www.braunau.at

