Hallenbad Braunau: Wassertemperatur wird gesenkt

Durch verringerte Wassertemperatur im Hallenbad und verkürzte Betriebszeiten in der Saunawelt könne der Energieverbrauch um 17 Prozent verringert werden. Für diese ansehnliche Einsparung seien die damit verbundenen Einschränkungen vertretbar, so Strukturbeirat des Gemeinderates.

Das Hallenbad ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet, die Becken werden allerdings um zwei Grad weniger erwärmt. Die Wassertemperaturen sollen im Sportbecken bei 27 Grad, im Lehrbecken 28 Grad und im Planschbecken bei 30 Grad liegen. Am Montag werde es weiterhin einen „Warmbadetag“ geben, an diesem Tag finden auch die Babyschwimmkurse und der Seniorennachmittag statt.

Die Sauna öffnet am 6. Oktober mit verkürzten Betriebszeiten. Von Montag bis Mittwoch ist die Anlage geschlossen, geöffnet ist Donnerstag und Freitag von 12 bis 22 Uhr sowie Samstag und an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 20 Uhr. Der Betrieb wird großteils „gemischt“ geführt, ein für Damen und Herren getrennter Saunabesuch wird an Donnerstagen angeboten.

Energiesparen sei jedenfalls ein Gebot der Stunde „Wir alle sind aufgerufen, dazu Beiträge zu leisten. Insbesondere mit Blick auf den bevorstehenden Herbst und Winter“, sagt Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher.