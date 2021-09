Hallenbad bald wieder in Betrieb

"Der Betrieb in Hallenbad und Sauna wird an die jeweils aktuellen Vorgaben angepasst, wir sind hier gut gerüstet und werden die erforderlichen Maßnahmen umsetzen", so Bürgermeister Johannes Waidbacher. Bei den geplanten Hallenbad-Öffnungszeiten werde besonders auf den Schwimmunterricht Rücksicht genommen, da es hier nach den gesetzlichen Einschränkungen der vergangenen eineinhalb Jahre Aufholbedarf gebe.

Daher ist an Schultagen der Vormittag für Schulen und Schwimmkurse reserviert, Publikumsbetrieb soll dann ab 13 Uhr stattfinden. An Wochenenden soll das Braunauer Hallenbad bereits ab 9 Uhr für alle geöffnet sein.