HAK-Satirevideo: Von Geldmachern zu "depade Frogn"

In knapp drei Minuten wird mit viel Humor für die Handelsakademie in Braunau geworben, ganz in Manier des "Linz ist Linz"-Werbevideos. Wie berichtet, spielt das Video mit Vorurteilen und Klischees samt Anspielungen auf die anderen Schulen und Seitenhieben gegen die Politik.

Ein Kreativteam aus fünf Lehrern und der "brothers"-Werbeagentur hat das Konzept entworfen, Schüler, Lehrer und Absolventen spielen im Video mit. Veröffentlicht wurde es auf dem YouTube-Kanal der HAK Braunau.