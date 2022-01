HAK Ried gründete eine Schülergenossenschaft

Hochkarätige Vertreter des Bildungs- und Genossenschaftswesens durften Schüler der Handelsakademie Ried bei einer Gründungsversammlung begrüßen – aufgrund der Corona-Pandemie leider nur virtuell. Dabei präsentierten die jungen Innviertler ihre neue Genossenschaft "Olla-Hond". Es ist dies eine der ersten Schülergenossenschaften in Oberösterreich. Im Juni 2021 wurde an der HLBLA in St. Florian die erste Schülergenossenschaft mit einem mobilen Hühnerstall präsentiert, die OÖN haben berichtet. Die HAK Ried startet in Kooperation mit dem Rieder Stadtimker Franz Mairinger vorerst mit der Produktion und dem Verkauf von Kerzen aus nachhaltigem und regionalem Bienenwachs. Unterstützt werden die Schüler von der Raiffeisenbank Region Ried, die Waben ihrer hauseigenen Bienenstöcke zur Verfügung stellt.

Mehr als 70 Schüler und Schülerinnen der HAK Ried sind Mitglieder in der Genossenschaft, die jahrgangsübergreifend geführt wird und auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet ist. Dabei soll gemeinschaftliches Wirtschaften praxisnah geübt und gelebt werden. Innerhalb der Genossenschaft können die Schüler wirtschaftliche Verantwortung übernehmen und gemeinsam etwas bewegen. Die Ideen zur Herstellung weiterer Produkte liegen vor, besonderes Augenmerk wird dabei auf eine nachhaltige und faire Produktion mit Partnern aus der Region gelegt. Begleitet werden die Schüler, die Mitglieder in der Genossenschaft sind, von zwei Partnergenossenschaften: der Raiffeisenbank Region Ried und dem Rieder Bauernmarkt. Der Raiffeisenverband steht der Schülergenossenschaft zudem als Partner zur Verfügung.