Haigermooser Karate-Kid zeigt’s den Großen

Sie war (fast) nicht zu schlagen. Mit einem Alter von 18 Jahren als eine der jüngsten Teilnehmerinnen in der U21-Klasse angetreten, setzte Karateka Leonie Wohland bei den International Hungarian Open in Budapest ein großes sportliches Ausrufezeichen. In ihren drei Kämpfen in der ungarischen Hauptstadt zog die Haigermooserin in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm nur gegen die amtierende EM-Dritte und Lokalmatadorin Emilia Loyal den Kürzeren.