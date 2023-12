HAI unterstützte eine Braunauerin bei einer Therapie

Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf die Unterstützung von Menschen aus der Region. In diesem Jahr entschied sich das Unternehmen, eine Braunauerin bei einer speziellen Therapie für die Wiedererlangung ihres Sehvermögens zu unterstützen.

Die Mutter einer Kollegin aus der „HAI-Familie“ in Ranshofen erlitt 2022 eine starke Sehnervschädigung, infolgedessen sie ihr Sehvermögen beinahe vollkommen verlor. Ein selbstständiger Alltag war durch die eingeschränkte Sehkraft kaum mehr möglich. Im Zuge der Recherchen stellte sich heraus, dass die einzige erfolgversprechende Therapieform in einer deutschen Privatklinik angeboten wird. HAI entschloss sich, die Finanzierung der Spezialtherapie in Magdeburg, Deutschland, mit 4000 Euro zu unterstützen.

Die Therapie in der Spezialklinik verlief erfolgreich. Der Sehnerv konnte so weit regeneriert werden, dass die Sehkraft für ein selbstständiges Leben und die Bewältigung von Alltagsaufgaben zum Großteil wieder gegeben ist. „Wenn ein Mitglied der HAI-Family Unterstützung braucht, ist es für uns klar, dass wir zusammenstehen und helfen. Der Erfolg der Therapie freut uns sehr und wir können die Erleichterung bei der Familie erahnen“, sagt HAI-Geschäftsführer Rob van Gils.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper