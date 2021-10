HAI investiert 4,5 Millionen Euro in Recycling-Schmelzofen

Hammerer Aluminium Industries (HAI) mit Hauptsitz in Braunau-Ranshofen investiert 4,5 Millionen Euro in einen dritten Schmelzofen für Recyclingmaterial am Gießerei-Standort in Rumänien. Ab Anfang 2022 soll der neue Schmelzofen eine erhebliche Kapazitätserhöhung bringen.