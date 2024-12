"Hätten wir sie nicht beschützt, wären die Hunde gestorben"

Dienstag, 12. November, es ist kurz nach sieben Uhr früh. Manuel und Thomas Hurt machen sich mit ihren zwei kleinen französischen Bulldoggen Mona und Nancy an der Leine auf den Weg zum Parkplatz einer großen Wohnanlage in der Kasernstraße, um zur Arbeit in die Innenstadt zu fahren. Die beiden, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, betreiben am Roßmarkt einen Friseursalon.