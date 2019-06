"Hätten bei Schönwetter Chance gehabt"

Auch wenn es in der vergangenen Saison nicht ganz nach Wunsch lief, versteht es die Sportunion Jeging trotzdem, große Feste zu feiern. Das bewies sie am Wochenende mit einem gelungenen Sommerfest. Auf der in zwei Jahren errichteten und 2003 eingeweihten Sportanlage wurde ein gelungener Saisonabschluss ausgerichtet. "Wir haben in unsere Sportanlage 7500 Arbeitsstunden und 790.000 Euro investiert und sie findet großen Anklang", sagt "Seniorobmann" Johann Schreinmoser voller Stolz. "Bei uns spielte bereits die Austria Salzburg, und beim heurigen Sommerfest ist der SV Guntamatic Ried unser Gast", freute sich Obmann Johann Hager.

Unvergessliches Erlebnis

Trotz des Gewitterregens in der ersten Hälfte wurde das Spiel einer Mattigtalauswahl gegen den Zweitligisten Ried ein unvergesslicher Höhepunkt für alle Fußballfans. "Es ist gewaltig schön, dass man die Gelegenheit hatte, einmal gegen Ried zu spielen", freute sich Fabian Spatzenegger, einer der Akteure, "aber 45 Minuten reichen. Wir hatten keine Chance gegen die Rieder. Sie antizipierten jede Bewegung von uns und spielten ein gewaltiges Tempo", war sein Resümee nach dem Spiel. Für die Mattigtalauswahl waren Gerhard Winkler, Daniel Adlhart, Daniel Huber (Pfaffstätt), Alexander Weiss, Robert Weiss, Daniel Weiss, Tom Kasberger, Stefan Aigner (Palting/Seeham), Fabian Nobis, Fabian Spatzenegger, Manuel Wallersdorfer, Hannes Esterbauer, Mike Moser (Munderfing), Stefan Huber, Lukas Rehrl (Perwang/Michaelb.), Tobias Gollhammer, Patrick Sulzer, Timmy Weber (Lochen), Christoph Murauer (Uttendorf), Tom Maak, Chris Riess und Tom Karrer (Jeging) im Einsatz.

Während die Auswahl keine einzige echte Torchance bekam, gab es für Ried neben dem Stark- auch einen Torregen. Darijo Pecirep (4), Julian Wießmeier (3), Lukas Schlosser, Hannes Huber, Nemanja Zikic, Pius Grabher, Thomas Reifeltshammer und Balakiyem Takougnadi (je1) machten mit 13 Treffern die Partie recht einseitig. Der Coach der Auswahl Erwin Dankl nahm die Niederlage mit Humor: "Bei Schönwetter hätten wir vielleicht eine Chance gehabt und ein Unentschieden geschafft. Für die jungen Spieler aus dem Mattigtal war es natürlich eine ungemein spannende Erfahrung und ein Erlebnis, das ihnen in dauerhafter Erinnerung bleiben wird. Sie konnten sicher daraus auch lernen."

Ziel bleibt der Aufstieg

Ried-Trainer Gerald Baumgartner war zufrieden mit der Leistung seiner Spieler: "Wir wollten die Mannschaft über zwei Hälften belasten und sie hat läuferisch alles gut gemacht und viele Tore geschossen. Ein Kompliment auch an den Gegner, der alles gegeben hat. Bei uns sah man doch, dass wir eine Profimannschaft sind. Wichtig war auch, dass sich niemand verletzt hat. Es war für alle im Stadion sicher ein tolles Erlebnis." Die Frage nach dem Ziel der kommenden Saison beantwortete Baumgartner so: "Wir haben natürlich das gleiche Ziel wie heuer, das ist der Aufstieg. Wir bekommen noch Verstärkung, haben einen guten Teamgeist und werden uns bestens vorbereiten und versuchen, dieses Ziel zu erreichen."

Am Samstag fand das Abschlussturnier der U8 Region West (Innviertel) mit 24 Mannschaften aus den Bezirken Braunau, Ried und Schärding statt.

