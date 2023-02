Härteausgleich: "Keine Rücksicht auf Alleinstellungsmerkmale"

Wie bereits berichtet, wird die Stadt Schärding 2023 zur Härteausgleichsgemeinde. Grund dafür sind die stark steigenden Ausgaben im Energie- und Sozialbereich, die das Budget von vielen Gemeinden in Oberösterreich belasten - so auch in Schärding. Alleine die Fixausgaben für die Krankenanstaltenbeiträge und die Sozialhilfeverbandsumlage nehmen mehr als ein Viertel des Finanzhaushalts der Bezirkshauptstadt in Anspruch. Aktuell arbeitet man in der Stadtgemeinde intensiv an der Erfüllung der Kriterien, die das Land Oberösterreich vorgibt, um den notwendigen Ausgleich zu erhalten. Vor allem für "freiwillige" Leistungen gibt es klare Vorgaben.

Dazu kommt aber nun Kritik aus der Schärdinger Amtsstube: "Bei den Parametern der Kriterien für den Härteausgleich wurde seitens des Landes nicht auf die vielen Aufgaben einer Bezirkshauptstadt, im Besonderen der Stadt Schärding, mit ihren vielen Alleinstellungsmerkmalen Rücksicht genommen", sagt Amtsleiterin Rosemarie Kaufmann. Mit Fleiß aufgebaute Infrastruktur, das vielseitige Angebot sowie guter städtischer Lebensraum würde leider durch die Kriterien hinterfragt und massiv beschnitten werden, so Kaufmann. Trotz Härteausgleich könne die Stadtgemeinde mit ihren Mitarbeitern aber trotzdem eine umfangreiche Versorgungssicherheit sowie eine gesunde Weiterentwicklung garantieren.

"Optimistisch in die Zukunft"

Der laufende Geschäftsbetrieb kann in der Stadtgemeinde aufrecht gehalten werden, auch zukünftige Projekte wie die dringend notwendige Sanierung der Volksschule, die Straßenerhaltung oder das gesamte Bildungsangebot inklusive des Kindergartens und der Krabbelstube seien gesichert, heißt es aus der Stadtgemeinde in einer Aussendung. "Erfreulicherweise sind alle laufenden Bauprojekte finanziell abgesichert. Die Stadt wird ihre Kernaufgaben natürlich weiterhin erfüllen können", sagt Finanzabteilungsleiterin Martha Quirchtmaier. Die Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich in der jetzigen Situation laufe trotz der Kritik sehr gut. "Mit gemeinsamer Kraft schauen wir optimistisch in die Zukunft", so Quirchtmaier.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer