"Hadern hilft uns im Abstiegskampf nicht weiter"

113 Pflichtspiele hat Stefan Nutz (30) für die SV Guntamatic Ried absolviert. Nach dem Abstieg 2017 verließ der Steirer die Rieder in Richtung Altach, vor zweieinhalb Jahren kehrte er ins Innviertel zurück. In der Liga hat Nutz bereits elf Tore vorbereitet, damit ist er gemeinsam mit Jakob Jantscher (Sturm Graz) der beste Vorlagengeber in der Bundesliga. Zudem erzielte der 30-Jährige vier Treffer.