"Habe mit dem Spiel der freien Kräfte kein Problem"

1991 startete Günter Streicher seine politische Karriere mit dem Eintritt in den Schärdinger Gemeinderat. 30 Jahre später hat der 64-Jährige mit seinem überraschenden Sieg in der Stichwahl gegen ÖVP-Bürgermeister Franz Angerer, der seit 2003 im Amt war, den Einzug in das Rathaus der Barockstadt geschafft.