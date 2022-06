Alkolenker krachte in Gegenverkehr - zwei Verletzte

Der 47-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Auto auf der L1176 aus Wesenufer kommend Richtung Waldkirchen am Wesen. Laut Zeugen geriet er mehrmals auf die linke Fahrbahnseite. Im Gemeindegebiet von Waldkirchen am Wesen kam er abermals auf die linke Fahrbahnseite und krachte frontal gegen das Auto eines 47-jährigen Schärdingers. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels gebracht werden. Der Grieskirchner erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von 2,36 Promille.