Gymnasium Ried: Neue Räume für die Betreuung an Nachmittagen

An der Schule werden schon seit vielen Jahren Kinder der Unterstufe am Nachmittag bei ihren Hausübungen unterstützt und in der Freizeit betreut. Die Betreuung findet dabei ausschließlich durch ausgebildete Lehrkräfte statt. Derzeit sind 80 Kinder in der Nachmittagsbetreuung angemeldet, auch wenn wegen der Corona-Schutzbestimmungen aktuell nur wenige Kinder das Angebot nutzen. Die neuen Räumlichkeiten beherbergen neben den Lernplätzen ein eigenes Spielzimmer und einen Ruheraum, der mit ein paar Sofas ausgestattet ist.

Außerdem gibt es einen kleinen Speisesaal für das Mittagessen. An die Räume schließen eine Aufwärmküche und ein neues Pausenbuffet an. Sowohl für die Mittagessenslieferung als auch den Jausenverkauf in den Pausen können sich noch Interessenten im Rieder Gymnasium melden.

Anmeldungen nach den Ferien

Baulich soll nun noch die Neugestaltung des Schulhofes folgen. Anmeldungen für das Gymnasium und die Nachmittagsbetreuung sind nach den Semesterferien möglich. Von 22. Februar bis 5. März werden die neuen Schüler "aufgenommen" – wenn es die Corona-Bestimmungen dann erlauben, wird dabei auch ein kleiner Schnupperrundgang geboten. Infos und Anmeldung unter Telefon: 07752 / 82 2 93, gymnasium@gymried.at oder www.gymried.at.