Gymnasiasten tragen Fair-Trade-Mode

"Angenehm weich auf der Haut und total hochwertig", beschreibt Schülersprechervertreterin Hannah Schöberl die neue Schulkleidung am Schärdinger Gymnasium. Die 16-Jährige aus St. Florian ist sichtlich begeistert von der Fair-Trade-Kollektion, die auf ihre Initiative in Kooperation mit dem Weltladen Schärding entstanden ist. 360 Pullover und 240 T-Shirts in den Größen XS bis XXL konnten bereits pünktlich zum Schulstart an Schülerinnen, Schüler und das Lehrerkollegium ausgeliefert werden.

Gefertigt wurden die Kleidungsstücke in der Nähe der indischen Metropole Kalkutta aus zertifizierter Biobaumwolle, die ebenfalls in Indien hergestellt wird. "Von der Pflanze über die Produktion bis hin zu den Näherinnen sind die Arbeits- und Umweltbedingungen fair und biologisch", erklärt Weltladen-Geschäftsführerin Claudia Diesenberger auf die Frage, welche besonderen Kriterien die fair gehandelte Schulmode erfüllt, und ergänzt: "Beim Anbau der Baumwolle wird möglichst wenig Wasser verwendet und es werden keine Pestizide eingesetzt. Der Naturstoff wird von Hand und nicht mithilfe riesiger Maschinen geerntet. Die Arbeiter erhalten einen gerechten Lohn."

Der höhere Preis für die Qualitätsware löste jedoch anfänglich nicht bei allen Schülerinnen und Schülern Begeisterungsstürme aus, erzählt Hannah Schöberl. "Diesbezüglich mussten wir noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Aber als wir erklärt haben, warum der höhere Preis gerechtfertigt ist und wie viel Aufwand hinter jedem einzelnen Teil steckt, waren auch diese Bedenken ausgeräumt. Bei den Pullovern sponsert zusätzlich die Elternvertretung etwas dazu", so die engagierte Schülerin, die gemeinsam mit einer Projektgruppe aus Schülervertretung und Klassensprechern auch über das Design der Fair-Trade-Kollektion entschied. "Nach einigen Diskussionen konnten wir uns auf die Farbe Schwarz einigen und darauf, dass die T-Shirts mit dem Schullogo bedruckt und die Pullover bestickt werden", berichtet die Gymnasiastin von der kreativen Anfangsphase.

Die neuen Schul-T-Shirts und -Pullover sollen zukünftig bei Veranstaltungen in und außerhalb des Gymnasiums zum Einsatz kommen. "Ich finde es toll, dass wir jetzt die Schule auf diese Art und Weise repräsentieren. Zudem möchte ich dafür sorgen, dass das Projekt weitergeführt wird, wenn ich in zwei Jahren die Matura mache", sagt die Projektinitiatorin.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.