Gym-Ethikgruppe mit Spende

Seit dem Herbst 2021 wird am Rieder Gymnasium das Fach "Ethik" unterrichtet, wobei es in der Theorie vorrangig um die Frage geht, was "das Gute" sei, das man tun solle.

Die praktische Dimension von Verantwortung, Solidarität und Menschenwürde hätten die Ethik-Schüler im Rahmen eines Kochbuch-Projekts erfahren, so das Gymnasium. Die Jugendlichen sammelten Rezepte von Eltern, Lehrern und Schülern und beschäftigten sich mit dem optischen Erscheinungsbild und der Vermarktung ihrer Idee. Der Reingewinn aus dem Verkauf der Kochbücher wurde nun gespendet.