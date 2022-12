"Es war ein gelungener Start in die Weihnachts-Einkaufs-Tage", sagt Christoph Vormair, Centermanager der Weberzeile in Ried. Das größte Einkaufszentrum des Innviertels verzeichnete am vergangenen Wochenende "sehr guten Besuch", wie Vormair sagt. Dass am Black-Friday-Wochenende die Frequenz gegenüber 2019 geringer gewesen sei, sei dem Zeitpunkt geschuldet: "Heuer war das Wochenende Ende November, da hatten viele noch kein Weihnachtsgeld am Konto!" Dennoch sind Vormair und die Center-Shoppartner